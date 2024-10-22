Никита Глушков — о дебюте «Динамо» Мх в РПЛ: даже не знаю, какое место мы сейчас занимаем

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался об игре клуба в дебютном сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«У меня не было никаких ожиданий. Я даже не знаю, какое место мы сейчас занимаем. Начали мы в целом неплохо, но потом случился небольшой спад. Со всеми мы играем от себя, но нам немного не хватает уверенности. Возможно, из-за этого мы сейчас находимся в нижней части турнирной таблицы. Но я думаю, что у нас всё будет хорошо», — приводит слова Глушкова Metaratings.

После 12 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 26 октября, начало — в 14:00 мск.