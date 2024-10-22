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«В РПЛ играть даже легче, чем в ФНЛ». Футболист «Динамо» Мх Глушков — об уровне чемпионата

«В РПЛ играть даже легче, чем в ФНЛ». Футболист «Динамо» Мх Глушков — об уровне чемпионата
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков поделился мыслями об уровне команд в Российской Премьер-Лиге.

«Я общаюсь с ребятами, и мы приходим к выводу, что в РПЛ играть даже легче, чем в ФНЛ. Просто в РПЛ за ошибки тебя сразу наказывают. Пока так и получается, я ощущаю это на себе.

Конечно, футболисты в «Спартаке» сильнее, чем в условном «Факеле». Это ощущается. Но нельзя сказать, что между командами РПЛ есть сильная пропасть в уровне. Сейчас все научились играть, уровень лиги упал, всё усреднилось», — приводит слова Глушкова Metaratings.

Никита Глушков является воспитанником академии «Зенита». В составе «Динамо» полузащитник выступает с 2021 года. За это время он успел принять участие в 107 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

После 12 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 26 октября, начало — в 14:00 мск.

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