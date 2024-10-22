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Почётный президент РФС Колосков раскритиковал идею объединённого чемпионата с Беларусью

Почётный президент РФС Колосков раскритиковал идею объединённого чемпионата с Беларусью
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на идею создания объединённого чемпионата с Беларусью.

«Были уже такие идеи, обсуждался объединённый чемпионат с Украиной. Сам участвовал, и тогда принятие решения было ещё ближе. Сейчас я против, как и тогда. Надо заниматься своим чемпионатом, кроме вреда никакой пользы. Надо создавать какой-то орган. Кто будет организовывать соревнование? Кто будет формировать суммы взносов, заниматься судейством? Это будет совершенно новый аппарат. Мы уже рассчитываем, что года через три вернёмся в международные турниры, а с объединённым чемпионатом никакой ЛЧ нам не будет», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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