Каррагер: «Манчестер Сити» всё равно главный претендент на титул

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о шансах «Манчестер Сити» завоевать чемпионский титул в сезоне-2024/2025.

«Я по-прежнему считаю, что «Ман Сити» лучше «Ливерпуля» и, возможно, «Арсенала». Каждую неделю твоё мнение меняется, не так ли? Но для меня «Манчестер Сити» — команда, которая обыграет любого. «Ливерпуль» и «Арсенал» — это уж как придётся», — приводит слова Каррагера британское онлайн-издание Sky Sports.

Напомним, в матче 8-го тура АПЛ «Манчестер Сити» играл с «Вулверхэмптоном». Игра проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 2:1. После восьми сыгранных матчей «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав одно очко. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 20 очков.