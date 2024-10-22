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Рафаэль Бенитес высказался об игре «Челси» в нынешнем сезоне

Рафаэль Бенитес высказался об игре «Челси» в нынешнем сезоне
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Испанский специалист Рафаэль Бенитес, ранее возглавлявший лондонский «Челси», поделился мнением об игре «синих» в нынешнем сезоне.

«Челси» может гордиться тем, что они много атакуют, но если вы хотите выигрывать трофеи, то должны соблюдать баланс. Нужно быть уверенным, что ты хорош не только в атаке, но и в обороне. Они очень хороши в атаке, но работают ли они в обороне? Я в этом не уверен», — приводит слова Бенитеса журналист Саймон Филлипс в соцсети Х (ранее Twitter).

После восьми сыгранных туров лондонский «Челси» набрал 14 очков. Подопечные Энцо Марески располагаются на шестом месте в чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 21 очко.

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