Булыкин: можно сделать товарищеский Кубок, но объединённый чемпионат с Беларусью — нет

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на идею создания объединённого чемпионата с Беларусью.

«Не хочу даже говорить об объединённом чемпионате с Беларусью. Это нереальный проект, который несёт только минусы. Можно организовать какой-нибудь Кубок из нескольких команд, но объединить чемпионаты просто не разрешат в ФИФА и УЕФА. Это может быть товарищеский турнир среди нескольких лучших команд России и Беларуси, он может быть красивый, хороший. Но никаких официальных соревнований высшие футбольные органы не организуют», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.