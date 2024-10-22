«ПСЖ» — ПСВ: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся французский «ПСЖ» и нидерландский ПСВ. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу будет обслуживать шведская бригада арбитров, которую возглавит Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«ПСЖ» в двух стартовых турах ЛЧ обошёл «Жирону» (1:0) и уступил «Арсеналу» (0:2). ПСВ сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) и уступил «Ювентусу» (1:3).