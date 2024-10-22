Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба всегда был лучшим форвардом за всю российскую историю

Тренер «Акрона» Тедеев: Дзюба всегда был лучшим форвардом за всю российскую историю
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о нападающем своей команды Артёме Дзюбе. По словам Тедеева, Артём всегда являлся лучшим российским форвардом.

— Как оцените период Артем Дзюбы в команде? Многие говорили, что он не вернётся на прежний уровень…
— На мой взгляд, он с него и не уходил. Дзюба всегда оставался лучшим форвардом за всю российскую историю, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Дзюба забил 230 мячей в карьере. На данный момент лучшим бомбардиром в истории российского футбола является Александр Кержаков, завершивший карьеру в 2017 году. На его счету 233 гола. Ранее игрок «Акрона» получил повреждение задней поверхности бедра в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:5). К «Акрону» 36-летний нападающий присоединился минувшим летом. Ранее Артём играл за «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Материалы по теме
Погребняк: Дзюба в полном порядке, он станет лучшим бомбардиром России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android