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Ребко: в поражении «Спартака» от «Краснодара» виноваты все, а не только Абена

Ребко: в поражении «Спартака» от «Краснодара» виноваты все, а не только Абена
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Бывший полузащитник «Спартака», а ныне футбольный тренер Алексей Ребко высказался по итогам матча 12-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

— В центральном матче тура «Спартак» был разгромлен дома «Краснодаром». Чья здесь больше вина: игроков красно-белых или Станковича, который намудрил со схемой в первом тайме?
— Всех. Когда 0:3 проигрываешь дома — и тренерский штаб виноват, и футболисты, естественно. С другой стороны, что может сделать тренер, если центральный защитник так ошибается?

— Вы считаете, что ошибки Абены повлияли на результат?
— Я считаю, что все виноваты. Как по-другому? — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоялся 19 октября. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара». В составе южан голами отметились Кевин Ленини (восьмая минута) и Виктор Са (45+1-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.

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