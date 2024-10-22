В «Ювентусе» приняли решение по будущему арендованных Калюлю и Консейсау

Туринский «Ювентус» планирует выкупить права на защитника Пьера Калюлю и вингера Франсишку Консейсау, выступающих за клуб на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, французский футболист принадлежит «Милану», а португалец — «Порту».

По информации источника, руководство туринцев планирует совершить обе сделки в ближайшие месяцы. Также сообщается, что сумма выкупа Калюлю составляет € 14 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов, а Консейсау можно купить за € 30 млн.

В нынешнем сезоне 24-летний француз принял участие в восьми матчах «Ювентуса» во всех турнирах. 21-летний Консейсау сыграл в четырёх матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.