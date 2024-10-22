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Шалимов: что нужно делать Соболеву в «Зените»? Ждать провала Кассьерры

Шалимов: что нужно делать Соболеву в «Зените»? Ждать провала Кассьерры
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Известный тренер Игорь Шалимов высказался о ситуации нападающего Александра Соболева в «Зените». По мнению специалиста, Соболеву остаётся лишь ждать, пока провалится основной форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра.

«Что надо сделать Соболеву, чтобы вернуться в основной состав? Тут уже не только от него всё зависит. Должен провалиться Кассьерра, не забивать, а Александр при выходе на замену должен начать забивать. Тогда шанс появится. Пока же всё заслуженно, Кассьерра выглядит лучше», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» прошлым летом из «Спартака». Этот трансфер скептически восприняли фанаты обоих клубов.

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