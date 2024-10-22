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«Чувствую себя старожилом». Глушков — о пути с «Динамо» Мх от Второй лиги до РПЛ

«Чувствую себя старожилом». Глушков — о пути с «Динамо» Мх от Второй лиги до РПЛ
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о том, что прошёл вместе с клубом путь от Второй лиги до Российской Премьер-Лиги.

«Чувствую ли себя старожилом? С точки зрения проведённого в команде времени — да. Немногие в составе одной команды проделывают путь от Второй лиги до РПЛ. Так что я ощущаю себя старожилом. Накладывает ли это дополнительную ответственность? 100%. Каждый у нас в команде ощущает, что надо прибавлять и отдавать на поле максимум.

Была ли боязнь, что так и не сыграю в РПЛ? Когда выпускался из школы, такие мысли были. Но в остальное время я был уверен, что рано или поздно окажусь в РПЛ», — приводит слова Глушкова Metaratings.

Никита Глушков является воспитанником академии «Зенита». В составе «Динамо» полузащитник выступает с 2021 года. За это время он успел принять участие в 107 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

После 12 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 26 октября, начало — в 14:00 мск.

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