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«Возможно, меня будут ругать за это». Федерико Димарко назвал игрока, который ему нравится

«Возможно, меня будут ругать за это». Федерико Димарко назвал игрока, который ему нравится
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Защитник «Интера» и сборной Италии Федерико Димарко назвал имя действующего игрока, который ему импонирует.

«Есть много бывший игроков, которых я любил раньше. Но есть и нынешние футболисты, которых я тоже ценю, не буду этого скрывать. Возможно, меня будут ругать за это, но я действительно ценю Тео Эрнандеса как игрока, несмотря на то, он что играет за «Милан».

Есть и игроки из других команд, которые мне очень нравились. Например, Роберто Карлос. Ещё один игрок, который мне нравился, когда он был в «Интере», — Максвелл, именно такие игроки мне нравятся», — приводит слова Димарко Football Italia.

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