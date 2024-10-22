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Агент Миранчука: наш расчёт, что Антона через год-полтора купят за € 5-8 млн из «Сьона»

Агент Миранчука: наш расчёт, что Антона через год-полтора купят за € 5-8 млн из «Сьона»
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Агент российского полузащитника Антона Миранчука Вадим Шпинёв рассказал, что в «Сьоне» его клиент задерживаться не намерен. По словам Шпинёва, Миранчук хочет идти дальше.

«У Антона есть выход дальше в Европу. Наш расчёт, что через год-полтора итальянский клуб купит его за € 5-8 млн при лучшем выступлении. Мы перешли в Швейцарию с прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Миранчук присоединился к швейцарской команде в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в четырёх официальных матчах (Суперлига), в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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