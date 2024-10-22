Живоглядов: Гончаренко удивился, когда узнал, что я ухожу из «Пари НН»

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Живоглядов рассказал о реакции нового главного тренера команды Виктора Гончаренко на решение клуба расторгнуть контракт с игроком, а также высказался о своём будущем.

— Гончаренко хотел, чтобы ты остался? Почему у него не получилось отстоять?

— Мы с самого начала были в контакте с Гончаренко. Когда он пришёл, мы увиделись, тепло пообщались, и он спрашивал и у меня, и у доктора, сколько мне осталось до возвращения. Сказал: «Давай восстанавливайся, будем работать». Когда я ему рассказал про свою ситуацию, он был не в курсе, удивлен. Сказал, что будет разговаривать с руководством.

Читаю в некоторых медиа, что мой уход из команды – решение тренера. По этому поводу хочется сказать: рано или поздно правда о том, что происходит, станет известна.

— Теперь до зимы тебе быть без клуба. Тяжело?

— Пока не могу ответить, насколько это будет тяжело. Это произошло впервые в моей карьере – теперь надо ждать пару месяцев, когда откроется зимнее трансферное окно. Сейчас я всё равно ничего не могу с этим поделать. Это испытание, которое мне надо пройти. Главное сейчас – закончить реабилитацию, осталось буквально две недели, и уже набирать физические кондиции, чтобы быть в строю и готовиться к новым вызовам, — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.