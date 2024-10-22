«Динамо» Махачкала обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС. Клуб считает, что Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 56-й минуте, а также, что не зафиксировал фол Мусаева на Пальцеве в голевой атаке.

Напомним, матч между ЦСКА и «Динамо» Махачкала состоялся 19 октября. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0. После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.