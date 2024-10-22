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«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ахматом»

«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ахматом»
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«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча с «Ахматом». Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС. Клуб считает, что Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» на 50-й минуте.

Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:15 мск. Матч завершился победой «Факела» со счётом 3:2.

После 12 сыгранных туров грозненский «Ахмат» набрал шесть очков. Подопечные Сергея Ташуева находятся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. Воронежский «Факел» имеет в своём активе 10 очков и располагается на 13-й строчке.

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