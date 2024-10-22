Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бенитес: мне нравится Кёртис Джонс из «Ливерпуля»

Бенитес: мне нравится Кёртис Джонс из «Ливерпуля»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Наполи», «Эвертона» и «Челси» Рафаэль Бенитес высказался о полузащитнике мерсисайдского клуба Кёртисе Джонсе.

«Мне нравится этот игрок. Я всегда ищу взглядом полузащитника, который понимает игру. И Кёртис это делает. Даже если он не может продвинуться вперёд с мячом, он его обязательно сохранит», — приводит слова Бенитеса британское онлайн-издание Liverpool Echo.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, «Ливерпуль» играл с «Челси» в матче 8-го тура АПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Матч начался в 18:30 мск. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. По итогам восьми туров «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
Рафаэль Бенитес высказался об игре «Челси» в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android