Бенитес: мне нравится Кёртис Джонс из «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Наполи», «Эвертона» и «Челси» Рафаэль Бенитес высказался о полузащитнике мерсисайдского клуба Кёртисе Джонсе.

«Мне нравится этот игрок. Я всегда ищу взглядом полузащитника, который понимает игру. И Кёртис это делает. Даже если он не может продвинуться вперёд с мячом, он его обязательно сохранит», — приводит слова Бенитеса британское онлайн-издание Liverpool Echo.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, «Ливерпуль» играл с «Челси» в матче 8-го тура АПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). Матч начался в 18:30 мск. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. По итогам восьми туров «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.