Кечинов: в нынешнее время нецелесообразно вызывать Дугласа Сантоса в сборную России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном вызове в сборную России капитана «Зенита» Дугласа Сантоса. Ранее стало известно, что бразилец получил паспорт РФ.

«В нынешнее время нецелесообразно вызывать Дугласа Сантоса в сборную России. Если бы мы принимали участие в официальных соревнованиях, как чемпионат Европы и мира, то такой футболист не помешал бы. Это мастеровитый игрок хорошего уровня. Непонятно, когда нас допустят до официальных турниров. Год-два, а может быть, три. Поэтому в сборной России нужно наигрывать наших футболистов на перспективу», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.