Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин назвал имя футболиста РПЛ, с которым соревнуется в количестве забитых голов

Тюкавин назвал имя футболиста РПЛ, с которым соревнуется в количестве забитых голов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о соперничестве со своим одноклубником Ярославом Гладышевым в количестве забитых мячей.

— Иван Сергеев забил 44‑й гол в карьере, тем самым добравшись до тебя, но сегодня ты снова вырвался вперёд. Есть какая‑то личная «заруба» с ним или с кем‑то ещё?
— У меня гонка только с Ярославом Гладышевым. Получается, пока её выигрываю.

— Он переживает из‑за этого?
— Не знаю, нужно у Ярослава спросить, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил пять голов и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

21-лений Гладышев сыграл в 16 матчах за «Динамо» в сезоне-2024/2025. В этих матчах Ярослав забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Артур Гомес: в игре с «Рубином» попросил Тюкавина дать мне пробить второй 11-метровый
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android