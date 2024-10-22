«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в футболках в честь Льва Яшина

Московское «Динамо» проведёт матч группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» в специальных футболках, посвящённых экс-голкиперу бело-голубых Льву Яшину.

«Динамовцы проведут кубковый матч с «Крыльями Советов» в чёрной форме, посвящённой легендарному вратарю бело-голубых Льву Яшину. Золотая полоска на футболке олицетворяет феномен Льва Ивановича, а 11 синих вокруг — игроков, которые будут бороться на поле за победу «Динамо». Чёрная пантера навсегда с каждым из нас», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

Всю свою профессиональную карьеру Яшин провёл в «Динамо». «Золотой мяч» он получил в 1963 году. Своей манерой игры Лев Яшин задал новые стандарты для определения хорошей техники на позиции вратаря в футболе. Он продемонстрировал, что игрок этого амплуа может отвечать не только за оборону своих ворот от нападающих противника, но и за руководство ближайшими к нему подступами. Умер Яшин в марте 1990-го.