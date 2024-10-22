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«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в футболках в честь Льва Яшина

«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в футболках в честь Льва Яшина
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Московское «Динамо» проведёт матч группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» в специальных футболках, посвящённых экс-голкиперу бело-голубых Льву Яшину.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамовцы проведут кубковый матч с «Крыльями Советов» в чёрной форме, посвящённой легендарному вратарю бело-голубых Льву Яшину. Золотая полоска на футболке олицетворяет феномен Льва Ивановича, а 11 синих вокруг — игроков, которые будут бороться на поле за победу «Динамо». Чёрная пантера навсегда с каждым из нас», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

Всю свою профессиональную карьеру Яшин провёл в «Динамо». «Золотой мяч» он получил в 1963 году. Своей манерой игры Лев Яшин задал новые стандарты для определения хорошей техники на позиции вратаря в футболе. Он продемонстрировал, что игрок этого амплуа может отвечать не только за оборону своих ворот от нападающих противника, но и за руководство ближайшими к нему подступами. Умер Яшин в марте 1990-го.

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