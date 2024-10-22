Глушков — о судействе: за 10 матчей в РПЛ столько же ошибок, сколько за весь сезон в ФНЛ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о системе VAR, а также поделился мнением об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге.

«Мне не очень нравится VAR. Но все судьи работают с ним по-своему. Некоторые знают, как с ним работать, поэтому мы недолго ждём их решения после видеопросмотра. А некоторые арбитры смотрят VAR по две-три минуты. За это время футболисты остывают, начинают думать обо всём подряд. Это ожидание мне не нравится. VAR появился, а судейских ошибок не стало меньше.

Где лучше судят — в РПЛ или в ФНЛ? Мы за весь прошлый сезон в ФНЛ столкнулись с таким же количеством ошибок, с каким столкнулись за 10 матчей в РПЛ», — приводит слова Глушкова Metaratings.

Никита Глушков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе «Динамо» полузащитник выступает с 2021 года. За это время он успел принять участие в 107 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

После 12 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 26 октября, начало — в 14:00 мск.