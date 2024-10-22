«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в ноябре

Санкт-петербургский «Зенит» в своём телеграм-канале официально объявил о проведении товарищеского матча с турецким «Фенербахче». Встреча состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Фенербахче», главным тренером которого является португальский специалист Жозе Моуринью, занимает четвёртую строчку в чемпионате Турции, заработав 17 очков.

Напомним, во время октябрьской паузы на международные товарищеские матчи сине-бело-голубые провели встречу с сербской «Войводиной» (4:1) из Нови-Сада. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.