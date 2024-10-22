«Что есть, то есть». Валерий Карпин — о тренировках сборной России в октябре

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о тренировках национальной команды в октябре.

«Сбор в принципе такой, можно сказать, практически медийный, то есть пообщаться с народом, пообщаться с прессой, мне лично — пообщаться с футболистами, так что сбор — ну, какой есть. На данный момент что есть, то есть», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.