Андрей Кобелев: не понимаю, как возможно объединить РПЛ с чемпионатом Беларуси

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на идею создания объединённого чемпионата с Беларусью.

«Пока никак не отношусь к идее появление белорусских клубов в РПЛ. Было много разговоров на тему объединённых чемпионатов. Для себя не понимаю, как возможно это сделать. Пусть нам скажут, как это будет. А мы уже будем об этом всерьёз говорить», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в данный момент российские клубы и национальные команды отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Причина — политическая ситуация в мире.