Валерий Карпин предположил, вышла бы сборная России на ЧМ-2022, если бы не отстранение

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин предположил, вышла бы национальная команда на чемпионат мира — 2022, если бы не отстранение от международных турниров.

— Такое немного сослагательное наклонение: допустим, если бы нам дали сыграть, дали возможности эти отборочные, у нас, кажется, Польша и победитель Швеция-Чехия, в Москве матчи, как вы думаете?

— Я думаю, что точно поборолись бы, это 100%. Думаю, все шансы были бы. Шансы точно были бы, и я думаю, что были бы неплохие шансы.

— Ну, я и Головин, по-моему, мы пропускали бы первый матч точно, потому что мы получили по жёлтой с хорватами.

— Ну, ничего страшного, заменили бы и без вас выигрывали бы какие-то матчи в сборной. Там, слава богу, даже это не клуб. То есть когда тренируешь клуб, выпадает там один игрок такого же уровня приблизительно хотя бы, ну, редко есть ещё один. В сборной, естественно, с этим чуть попроще. То есть да, понятно, наверное, таких, как Головин, больше, наверное, и нет, в принципе, на данный момент, но всё равно какую-то замену, может быть, неравноценную, но её можно найти в сборной точно, — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.