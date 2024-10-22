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Кечинов предложил создать официальный турнир между российскими и белорусскими клубами

Кечинов предложил создать официальный турнир между российскими и белорусскими клубами
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Российский экс-футболист Валерий Кечинов предложил создать официальный турнир между российскими и белорусскими клубами.

«Нормально, если в РПЛ будет играть одна белорусская команда. Я не знаю силу белорусского чемпионата, но мне кажется, что он не очень сильный. Минское «Динамо» и «БАТЭ» было бы нормально, но не нужно больше клубов. Куда девать наши команды? Их же тоже нужно развивать.

Можно было бы сделать отдельный Кубок между тремя первыми клубами по итогу сезона из России и Беларуси. Сделать этот турнир официальным, чтобы было престижно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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