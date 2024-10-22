Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такие люди нужны». Карпин — о работе с «проблемными» футболистами в сборной России

«Такие люди нужны». Карпин — о работе с «проблемными» футболистами в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о совместной работе с проблемными игроками.

— А как вам, например, работается с теми ребятами, кто не очень там подчиняется, скажем так, ну, такие, проблемные?
— Такие люди нужны, я не говорю, что футболисты, такие люди нужны. Но когда всё чётко, понятно, я с точки зрения футбола, если у кого-то какие-то мысли есть, и если он ими хочет, там, не знаю, подискутировать, либо просто поделиться, то ради бога, пускай поделятся. Но я так понимаю, что ни у кого не возникает, ну, во всяком случае, три года в сборной, по-моему, не было ни разу, чтобы кто-то что-то говорил в принципе, — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Материалы по теме
Валерий Карпин предположил, вышла бы сборная России на ЧМ-2022, если бы не отстранение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android