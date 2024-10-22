«Такие люди нужны». Карпин — о работе с «проблемными» футболистами в сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о совместной работе с проблемными игроками.

— А как вам, например, работается с теми ребятами, кто не очень там подчиняется, скажем так, ну, такие, проблемные?

— Такие люди нужны, я не говорю, что футболисты, такие люди нужны. Но когда всё чётко, понятно, я с точки зрения футбола, если у кого-то какие-то мысли есть, и если он ими хочет, там, не знаю, подискутировать, либо просто поделиться, то ради бога, пускай поделятся. Но я так понимаю, что ни у кого не возникает, ну, во всяком случае, три года в сборной, по-моему, не было ни разу, чтобы кто-то что-то говорил в принципе, — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.