«Глушенков, вы можете заиграть в Испании». Глушков рассказал о забавном случае с агентом

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков рассказал историю о том, как один испанский агент перепутал его с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым.

«Глушенков выделялся, но всё ярче и ярче он стал разгораться только с возрастом. У меня есть история, связанная с ним. У нас с ним похожие фамилии – Глушков и Глушенков. Как-то мы были со сборной на турнире в Испании, он там прямо выдавал отличные матчи. После одной из игр мне написал какой-то испанский агент: «Глушенков, вы очень хороший футболист. Вы можете заиграть в Испании». Я сказал агенту: «Я Глушков. Вы ошиблись», — приводит слова Глушкова Metaratings.

Никита Глушков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе «Динамо» полузащитник выступает с 2021 года. За это время он успел принять участие в 107 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

После 12 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 26 октября, начало — в 14:00 мск.