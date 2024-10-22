Валерий Карпин: за сборную России никого заставлять играть не буду, всё прекрасно понимаю

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о желании футболистов участвовать в учебно-тренировочных сборах национальной команды.

— То есть, я так понимаю, просто как бы невыполнение требований, Глушенков поэтому сыграл мало, и сейчас он не хочет ехать в сборную?

— Что значит «не хочет ехать в сборную»? Смотри, даже когда мы играли официальный матч, вспомни, я тебе позвонил, расставил акценты или точки над i, говорю, что будет вот так и вот так. Мы с тобой поговорили, договорились, И ты говоришь: «Да, окей, всё, я это всё принимаю, понимаю, всё, вопросов нет». То же самое здесь.

И я уже не говорю про официальные матчи, когда у нас они были, я тоже спрашивал там, у кого что-то болит, кто-то не хочет, не может, там ещё какие-то проблемы — ребята, всё, я заставлять никого не буду играть за сборную. То же самое происходит и сейчас. Первое собрание команды, каждый раз, когда мы сейчас собираемся, первый мой вопрос: «Ребят, кто приехал сюда без большого желания?» Я всё понимаю прекрасно, да, мы нигде не участвуем, да, в отборе мы не участвуем, и сейчас мы никуда не отбираемся. Поэтому, возможно, кто-то не хочет, не может, провести лучше три-четыре дня дома, отдохнуть. Ребят, кто хочет сейчас вот так проводить время, ради бога, я не буду ставить крест ни на ком в данный момент. Если бы у нас были официальные матчи и кто-то сказал: «Я не хочу играть», ну, окей, тогда всё, ну, до свидания.

Сейчас ситуация понятная мне, и так как я её понимаю, то я её принимаю, что, может, кто-то в какой-то момент, не каждый сбор, понятно, предпочтёт… Возможно, дома какие-то проблемы могут быть опять же. Были футболисты, которые просили на какой-то сбор не вызывать, ну, потому что был ряд причин, по которым они там отпрашивались, так скажем, чтобы их не вызывали. Из-за логистики, допустим, не вызывали мы достаточно долгое время, — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.