Валерий Карпин: что значит поругался? С Глушенковым этого не было

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с Максимом Глушенковым.

— Ситуация с Максимом Глушенковым — это отсутствие коммуникации? Вы как-то поругались или, наоборот, не говорили, а что-то в информационное пространство с его стороны выбрасывается?

— Ничего мы не… Ну, ещё раз, я просто не очень понимаю, я, по-моему, не ругался с футболистом. Другой статус, наверное — есть футболисты, есть тренер. Что значит поругался? Поругаться я могу с другим тренером, или футболист с футболистом может поругаться. Есть разные уровни, поэтому сказать, что кто-то с кем-то ругался, — понятно, что нет. Недовольство тренера футболистом, какими-то действиями футболиста, какими-то поступками футболиста — да, может быть. Но это нормально. Так же, как футболист может где-то, почему-то там, ну, обидеться на какого-то тренера, условно. Не знаю там в чём, но в чём-то может обидеться.

С Глушенковым не было никаких ругательств, ну, ругани, так скажем, больше не было ничего. И, в моём понимании, все футболисты, которые находятся на поле и которые будут на него выходить, как минимум должны отрабатывать.

Если кому-то тренер «разрешит» или не будет пихать, потому что ты будешь стоять, а за тебя будет бегать другой, я потом не смогу предъявить никому. Поэтому здесь требования, они ко всем одинаковые. В мире, наверное, есть один футболист, которому можно простить всё. Мы знаем, про кого мы говорим, потому что это Месси. Все остальные, какими бы великими они ни были… То есть они должны работать на благо команды, так скажем. Поэтому требования, они есть, и они не изменятся, — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.