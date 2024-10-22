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Александр Соболев — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Факелом»

Александр Соболев — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Факелом»
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Сегодня, 22 октября, в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России воронежский «Факел» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 мск.

Команды объявили стартовые составы на матч. Отметим, что с первых минут на поле выйдет форвард «Зенита» Александр Соболев.

Стартовый состав «Факела»: Гудиев, Божин, Брахими, Брызгалов, Гиоргобиани, Марков, Мастерной, Мертенс, Селе, Юрганов, Якимов.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Чистяков, Родригао, Караваев, Горшков, Ерохин, Ахметов, Васильев, Педро, Мантуан, Соболев.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абрасимовым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Факел» — «Зенит».

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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