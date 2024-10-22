Кечинов: что изменится, если «Зенит» опять станет чемпионом? Будет резкий скачок вверх?

Российский экс-футболист Валерий Кечинов не понимает, зачем платить большие деньги легионерам в условиях международного отстранения.

«Наверное, «Зенит» натурализовал Дугласа Сантоса, чтобы обойти лимит и подписать ещё легионеров. Но я буду постоянно говорить об этом. Сейчас нужно доверять российским футболистам, а не кормить иностранцев. Что изменится, если «Зенит» опять станет чемпионом? Что будет дальше? Какой-то резкий скачок вверх? Нет. Мы не играем в еврокубках. А для того, чтобы просто играть в РПЛ достаточно российских футболистов. А российские игроки у «Зенита» являются одними из самых сильнейших. Зачем платить огромнейшие деньги легионерам, чтобы просто играть в РПЛ?» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.