Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: что изменится, если «Зенит» опять станет чемпионом? Будет резкий скачок вверх?

Кечинов: что изменится, если «Зенит» опять станет чемпионом? Будет резкий скачок вверх?
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Валерий Кечинов не понимает, зачем платить большие деньги легионерам в условиях международного отстранения.

«Наверное, «Зенит» натурализовал Дугласа Сантоса, чтобы обойти лимит и подписать ещё легионеров. Но я буду постоянно говорить об этом. Сейчас нужно доверять российским футболистам, а не кормить иностранцев. Что изменится, если «Зенит» опять станет чемпионом? Что будет дальше? Какой-то резкий скачок вверх? Нет. Мы не играем в еврокубках. А для того, чтобы просто играть в РПЛ достаточно российских футболистов. А российские игроки у «Зенита» являются одними из самых сильнейших. Зачем платить огромнейшие деньги легионерам, чтобы просто играть в РПЛ?» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Всё о гражданстве России для Дугласа Сантоса. Что со сборной и легионерством в «Зените»?
Всё о гражданстве России для Дугласа Сантоса. Что со сборной и легионерством в «Зените»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android