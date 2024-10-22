«Арсену повезло». Карпин – о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Он считает, что российскому хавбеку повезло с новой командой.

«И чем мне нравится «Реал Сосьедад», достаточно такой клуб семейный, наверное. Все с друг другом хорошо общаются, то есть, никаких склок, никаких дележек, ничего никогда не было, и это идёт от руководства даже. Поэтому, я думаю, что Арсену с этой точки зрения повезло. Именно с клубом даже, не с командой, а с клубом, но ещё и команда хорошая.

С точки зрения адаптации будет намного проще адаптироваться, и общаясь с Роберто (спортивным директором «Реал Сосьедада»), он говорит, что всё идет по плану. То есть, они предполагали, что первый год будет тяжёлый, адаптироваться после российской действительности, российского футбола, к испанской лиге, привыкнуть, что на это время нужно, и они это понимают. То есть, они дают ему время, не ставят крест, как это часто бывает. У них другой подход, и это нравится», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.