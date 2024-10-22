Валерий Карпин сравнил РПЛ с чемпионатом Бельгии

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Бельгии.

— Как вы считаете, чемпионат Бельгии, например, если мы возьмём по уровню сейчас, выше нашего?

— Быстрее, 100%. [Что касается] скоростей как работы с мячом, так и скоростей физической активности, я считаю, что он быстрее, чем наш чемпионат. Уровень игроков с точки зрения таланта в Бельгии, наверное, 100% можно сравнить с российским. Но по уровню быстроты, я считаю, что даже бельгийский чемпионат быстрее, чем российский, — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.