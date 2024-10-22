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Валерий Карпин сравнил РПЛ с чемпионатом Бельгии

Валерий Карпин сравнил РПЛ с чемпионатом Бельгии
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Бельгии.

— Как вы считаете, чемпионат Бельгии, например, если мы возьмём по уровню сейчас, выше нашего?
— Быстрее, 100%. [Что касается] скоростей как работы с мячом, так и скоростей физической активности, я считаю, что он быстрее, чем наш чемпионат. Уровень игроков с точки зрения таланта в Бельгии, наверное, 100% можно сравнить с российским. Но по уровню быстроты, я считаю, что даже бельгийский чемпионат быстрее, чем российский, — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

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