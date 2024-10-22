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Валерий Карпин рассказал, как в «Реале Сосьедад» относятся к Арсену Захаряну

Валерий Карпин рассказал, как в «Реале Сосьедад» относятся к Арсену Захаряну
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какое отношение в испанском «Реале Сосьедад» к Арсену Захаряну.

«Именно футбольные качества они ценят высоко. Говорят — да, он пока ещё не адаптировался, пока там не хватает ему вот этого, вот этого. Но потенциал типа сумасшедший. Ну, прежде всего, они говорят про физические кондиции. И имеется в виду не только выносливость. Больше интенсивности, больше работы на спринтах, что он уже делает, тренажёрный зал, то есть у него специальная программа, помимо команды, индивидуальная, с ним тренер ходит, то есть его подводят, готовят к чемпионату Испании», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

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