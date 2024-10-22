Валерий Кечинов: «Спартак» в игре с махачкалинским «Динамо» покажет искромётный футбол

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 октября. Начало игры — в 18:30 мск.

«Предстоящий кубковый матч является важным для махачкалинского «Динамо» и абсолютно неважным для «Спартака». Поэтому красно-белые должны выйти на эту игру раскованными и без давления. Наверняка будут играть те футболисты, которые были мало задействованы в матче с «Краснодаром». Как правило, если ты выходишь и на тебя ничего не давит, то ты показываешь самый лучший и искромётный футбол. Хотя Махачкала — очень неудобный соперника для «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.