Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Кобелев: отрицательно отношусь к натурализации Дугласа Сантоса

Андрей Кобелев: отрицательно отношусь к натурализации Дугласа Сантоса
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на новости о натурализации капитана «Зенита» Дугласа Сантоса. Бразилец получил паспорт РФ — теперь он сможет играть за сборную России и не будет считаться легионером в РПЛ. Кобелев признался, что негативно относится к присвоению российского гражданства Сантосу.

«Отрицательно отношусь к натурализации Дугласа Сантоса. В сегодняшнем положении натурализовывать возрастного игрока нецелесообразно. Всё это сделано для того, чтобы уменьшить количество иностранцев в «Зените», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Всё о гражданстве России для Дугласа Сантоса. Что со сборной и легионерством в «Зените»?
Всё о гражданстве России для Дугласа Сантоса. Что со сборной и легионерством в «Зените»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android