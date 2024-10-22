Андрей Кобелев: отрицательно отношусь к натурализации Дугласа Сантоса

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на новости о натурализации капитана «Зенита» Дугласа Сантоса. Бразилец получил паспорт РФ — теперь он сможет играть за сборную России и не будет считаться легионером в РПЛ. Кобелев признался, что негативно относится к присвоению российского гражданства Сантосу.

«Отрицательно отношусь к натурализации Дугласа Сантоса. В сегодняшнем положении натурализовывать возрастного игрока нецелесообразно. Всё это сделано для того, чтобы уменьшить количество иностранцев в «Зените», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.