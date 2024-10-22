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Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Карпин — о своих требованиях: пиво выпить можно. 10 литров — нет, бутылочку — да

Карпин — о своих требованиях: пиво выпить можно. 10 литров — нет, бутылочку — да
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Известный российский тренер Валерий Карпин подробно высказался о своих требованиях к футболистам. Он возглавляет «Ростов» и сборную России.

«Просто в определённом количестве и в определённое время всё можно. Пиво выпить можно? Можно. Сколько? 10 литров? Нет. Бутылочку? Ну да, можно. Выпить бутылочку красного вина на двоих-троих с хамоном можно? Ну, можно. Но если это будет каждый день, и хамона много, и 10 бутылок вина, — тогда нельзя.

В мои 33, соответственно, все эти вещи нам объясняли, показывали. Поэтому, когда пришёл, все эти требования постарался перенести. Тогда, в 2009 году, я, наверное, не доносил так, как это делаю сейчас.

То есть я говорю: надо жировую вот такую. И всё. И без объяснения — надо вот так. Сейчас я пытаюсь донести, для чего это нужно. Даже по футбольным каким-то моментам, по прессингу, по выходу из обороны, да всё что угодно. Хочу, чтобы человек понимал, для чего мы делаем вот это, вот это или вот это», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

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