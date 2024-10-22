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Глушков: перейти в «Зенит» и не играть или Чемпионшип? Второй вариант, не думая

Глушков: перейти в «Зенит» и не играть или Чемпионшип? Второй вариант, не думая
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков ответил на вопрос, есть ли у него мечта поиграть за границей.

«Конечно, интересно где-то сыграть, но прямо мечты оказаться за границей нет. Необязательно ехать в Англию или Испанию. Просто хочется поехать, пожить в другой стране. Это было бы интересно.

Что мне ближе – играть в среднем клубе АПЛ или быть основным в «Зените»? Конечно, основным в «Зените». Но если у меня будет выбор – перейти в «Зенит» и не играть или перейти в Чемпионшип и играть – я выберу второй вариант, не думая», — приводит слова Глушкова Metaratings.

Никита Глушков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе «Динамо» полузащитник выступает с 2021 года. За это время он успел принять участие в 107 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

После 12 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 26 октября, начало — в 14:00 мск.

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