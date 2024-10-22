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Валерий Карпин — о судействе в РПЛ: что значит недостаточный контакт? Для чего нужен VAR?

Валерий Карпин — о судействе в РПЛ: что значит недостаточный контакт? Для чего нужен VAR?
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Я частенько высказываюсь. И все думают, что потому, что проиграли. Да нет. Я высказываюсь даже не потому, что проиграли, а просто потому, что не понимаю, что происходит. Вот в чём проблема. И лично у меня всё меньше и меньше претензий, или, в принципе, их нет к судьям сейчас в данной ситуации, которые в поле.

Мне непонятен VAR. Для чего нужен VAR? VAR что должен делать? Помогать исправлять ошибки. Всё. Но они-то сейчас говорят, VAR не имел оснований вмешаться. Подождите, недостаточное касание, недостаточная ошибка, что-то недостаточно. В смысле недостаточно? Подожди, был фол? Был контакт? Был. Что значит недостаточный? Кто определит достаточность? Как определить её? Прибор какой-то есть у вас, чтобы определить достаточность, недостаточность? Но ты, во всяком случае, если ты увидел наступ, например, задержку. Ты скажи, пусть судья придёт, посмотрит, и пусть он определяет. Так они же даже не зовут теперь», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

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