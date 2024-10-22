Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин объяснил, чем европейский футбол отличается от российского

Карпин объяснил, чем европейский футбол отличается от российского
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отметил, что одно из главных отличий европейского футбола от российского — это интенсивность.

«Я часто говорю именно про это. Не про то, что надо уезжать. В смысле – надо уезжать? Куда уезжать? Для чего уезжать? Сами себя не будем обманывать, уровень футбола испанской лиги, ну, наверное, поинтереснее, чем в России. И уровень футбола не с точки зрения техники даже, что тоже имеет место быть. Но и с точки зрения интенсивности. Я уже не говорю про Италию, все чемпионаты, они интенсивнее. Просто люди не понимают.

Говорят, что у нас тоже интенсивно бегает кто-то 400 метров на спринте. Сейчас данные «Рустат» выкладывает… Понятно, что они завышенные, процентов 30 неправда. Но 400 метров на спринте в Испании бегают все. А у нас 400 — это вот один кто-то пробежал на спринте, например, Лёха Ионов. Всё! А там это нормально, там по-другому быть не может. Там пять-шесть человек за игру пробегают эти цифры», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Материалы по теме
Карпин — о своих требованиях: пиво выпить можно. 10 литров — нет, бутылочку — да
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android