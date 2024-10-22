Карпин объяснил, чем европейский футбол отличается от российского

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отметил, что одно из главных отличий европейского футбола от российского — это интенсивность.

«Я часто говорю именно про это. Не про то, что надо уезжать. В смысле – надо уезжать? Куда уезжать? Для чего уезжать? Сами себя не будем обманывать, уровень футбола испанской лиги, ну, наверное, поинтереснее, чем в России. И уровень футбола не с точки зрения техники даже, что тоже имеет место быть. Но и с точки зрения интенсивности. Я уже не говорю про Италию, все чемпионаты, они интенсивнее. Просто люди не понимают.

Говорят, что у нас тоже интенсивно бегает кто-то 400 метров на спринте. Сейчас данные «Рустат» выкладывает… Понятно, что они завышенные, процентов 30 неправда. Но 400 метров на спринте в Испании бегают все. А у нас 400 — это вот один кто-то пробежал на спринте, например, Лёха Ионов. Всё! А там это нормально, там по-другому быть не может. Там пять-шесть человек за игру пробегают эти цифры», — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.