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«Один из лучших нападающих!» «Спартак» поздравил с днём рождения Веллитона

«Один из лучших нападающих!» «Спартак» поздравил с днём рождения Веллитона
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Московский «Спартак» поздравил с днём рождения своего бывшего нападающего Веллитона. Сегодня, 22 октября, бразильцу исполнилось 38 лет.

«Веллитону – 38! Один из лучших нападающих «Спартака» в XXI веке. Трёхкратный серебряный призёр чемпионата России и дважды его лучший бомбардир. С днём рождения, Велик!» — написала пресс-служба красно-белых в клубных соцсетях.

Напомним, Веллитон провёл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач. Бразилец выступал за московскую команду с 2007 по 2012 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом Российской Премьер-Лиги. Дважды бразильский нападающий становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2009, 2010). В январе 2023 года Веллитон объявил о завершении карьеры. Но недавно он признался, что находится в хорошей форме и готов вернуться в «Спартак».

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