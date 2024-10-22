Валерий Карпин рассказал об отношении к переходу Фёдора Чалова в ПАОК

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своём отношении к переходу нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК из ЦСКА.

— Переход Чалова вообще одобряете?

— Ну, в принципе, да. Тоже конкурентный чемпионат и возможность участия в Еврокубках. Я думаю, что да. Но это, опять же, для него, когда он столько лет уже в ЦСКА поварился, новый вызов какой-то, да, почему нет? — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Чалов присоединился к греческому ПАОКу минувшим летом. Действующее соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.