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Валерий Карпин рассказал об отношении к переходу Фёдора Чалова в ПАОК

Валерий Карпин рассказал об отношении к переходу Фёдора Чалова в ПАОК
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своём отношении к переходу нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК из ЦСКА.

— Переход Чалова вообще одобряете?
— Ну, в принципе, да. Тоже конкурентный чемпионат и возможность участия в Еврокубках. Я думаю, что да. Но это, опять же, для него, когда он столько лет уже в ЦСКА поварился, новый вызов какой-то, да, почему нет? — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Чалов присоединился к греческому ПАОКу минувшим летом. Действующее соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.

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