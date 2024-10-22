«Что вы лезете?» Валерий Карпин жёстко высказался о футбольных комментаторах

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин достаточно жёстко высказался о футбольных комментаторах. Специалист признался, что его раздражают оценочные мнения комментаторов на телевидении.

— Есть те, кто сейчас достойно комментирует и нравится вам?

— Честно? Вот сейчас вообще не могу сказать, вот абсолютно. Не слышал уже, не знаю, комментариев, комментаторов уже не знаю сколько лет.

— Вы просто не смотрите?

— Я не не смотрю. Когда смотрю футбол, я выключаю звук.

— Но это связано с тем, что как раз уровень комментаторства очень невысокий? И чтобы себя не раздражать, просто проще выключить.

— Глобально не знаю, не могу оценивать, он низкий или высокий, просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты.

— Они считают, что они разбираются.

— Вот в этом и проблема.

— А потом они обижаются, что к ним так относятся, потому что футболисты же смотрят.

— Они мне говорят: «Мы же разбираемся». Я говорю: «А кто тебе сказал, что ты разбираешься?» «Я же играл в футбол, я же сколько лет смотрел футбол». Я мультфильмы до сих пор смотрю, мне 55 лет, и с детства, когда мне был один годик, мне ставили, наверное, мультфильмы. Я их тоже сейчас смотрю с детьми, но я не знаю, как они снимаются, я не могу оценивать, я не знаю как. Но я их смотрю.

Тогда почему вы оцениваете, там, Федю Смолова или Васю, или Петю, или вот это, или вот это? Ну, говорят они, что это интересно зрителю. Я говорю – кто вам сказал? Ваши оценки, конкретно ваши, возможно, неинтересны. Эксперта какого-то, там, хуже он или лучше, возможно, интересны, — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.