Александр Мостовой: футбол — не КХЛ, я против объединения РПЛ с чемпионатом Беларуси

Российский экс-футболист Александр Мостовой выступил против объединения футбольных чемпионатов России и Беларуси. Он считает, что футболу не стоит перенимать пример Континентальной хоккейной лиги, в которой играют несколько клубов из Беларуси.

«Я против объединения РПЛ с чемпионатом Беларуси. Всё-таки это другая страна. Да, в КХЛ есть такая практика, но футбол — это не КХЛ. Там есть свой чемпионат, а у нас есть свои команды, которые вызывают. У нас огромная страна, где есть множество команд со своими воспитанниками, которые могут играть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.