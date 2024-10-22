Мостовой: в Махачкале трудно играть, но какая разница, если «Спартак» на первом месте?

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между красно-белыми и махачкалинским «Динамо».

«В Махачкале всем трудно играть. Многие не хотят этого слышать, но за два тура до конца группового этапа уже понятно, кто выйдет из группы. «Спартак» выйдет на матч половинчатым составом и сыграет так, как получится. Есть подоплёка в том, что после 0:3 от «Краснодара» нужно реабилитироваться. Но какая разница, если «Спартак» на первом месте?

«Динамо» Махачкала может занять второе место, но дело в том, что многие хотят выйти из группы с третьего места, чтобы попасть на команду ниже уровнем, а не на условный «Зенит». Да, придётся больше играть, но формат Кубка России меняли, чтобы больше играли — в чём проблема теперь?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.