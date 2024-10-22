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Мостовой: в Махачкале трудно играть, но какая разница, если «Спартак» на первом месте?

Мостовой: в Махачкале трудно играть, но какая разница, если «Спартак» на первом месте?
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между красно-белыми и махачкалинским «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Махачкале всем трудно играть. Многие не хотят этого слышать, но за два тура до конца группового этапа уже понятно, кто выйдет из группы. «Спартак» выйдет на матч половинчатым составом и сыграет так, как получится. Есть подоплёка в том, что после 0:3 от «Краснодара» нужно реабилитироваться. Но какая разница, если «Спартак» на первом месте?

«Динамо» Махачкала может занять второе место, но дело в том, что многие хотят выйти из группы с третьего места, чтобы попасть на команду ниже уровнем, а не на условный «Зенит». Да, придётся больше играть, но формат Кубка России меняли, чтобы больше играли — в чём проблема теперь?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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