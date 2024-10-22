«Я беременный или не беременный?» Валерий Карпин — о решениях ЭСК РФС

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что не понимает ряд формулировок и решений Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Специалист понимает, что полевые арбитры могут ошибаться. Но Карпин выразил непонимание тем, что правильные решения не принимает даже VAR.

«У меня вопросы не к судьям. Но если судья не увидел, не заметил, я это понимаю — не тот ракурс, не успел — есть VAR для этого. Так он для этого и нужен! Что значит недостаточно оснований? ЭСК даже это пишет. В смысле недостаточно? Я беременный или не беременный?» — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.