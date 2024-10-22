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Радимов объяснил, почему Барко потерялся в матче с «Краснодаром»

Радимов объяснил, почему Барко потерялся в матче с «Краснодаром»
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Бывший российский футболист Владислав Радимов объяснил, почему полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не смог проявить себя в матче с «Краснодаром». Игра 12-го тура РПЛ завершилась поражением красно-белых со счётом 0:3. Радимов считает, что Барко потерялся на поле после того, как его несколько раз жёстко встретили в начале матча.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Ленини – 8'     0:2 Са – 45'     0:3 Медина – 90+6'    

«По Барко такая история, что в начале матча очень жёстко его встретил Сперцян пару раз, Ленини. И на этом Барко потерялся. И это применительно к будущим матчам против Барко могут взять на вооружение, то есть жёстко встретить с самого начала матча — и Барко теряется. По крайней мере, в этом матче он потерялся после жёстких стыков. Это раз. Второе, я скажу, что у «Спартака» абсолютно нет лидера, когда Барко теряется», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, Барко присоединился к «Спартаку» минувшим летом и стал одним из лидеров команды. Красно-белые идут на шестом месте в таблице РПЛ.

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