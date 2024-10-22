Радимов объяснил, почему Барко потерялся в матче с «Краснодаром»

Бывший российский футболист Владислав Радимов объяснил, почему полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не смог проявить себя в матче с «Краснодаром». Игра 12-го тура РПЛ завершилась поражением красно-белых со счётом 0:3. Радимов считает, что Барко потерялся на поле после того, как его несколько раз жёстко встретили в начале матча.

«По Барко такая история, что в начале матча очень жёстко его встретил Сперцян пару раз, Ленини. И на этом Барко потерялся. И это применительно к будущим матчам против Барко могут взять на вооружение, то есть жёстко встретить с самого начала матча — и Барко теряется. По крайней мере, в этом матче он потерялся после жёстких стыков. Это раз. Второе, я скажу, что у «Спартака» абсолютно нет лидера, когда Барко теряется», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, Барко присоединился к «Спартаку» минувшим летом и стал одним из лидеров команды. Красно-белые идут на шестом месте в таблице РПЛ.