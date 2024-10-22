Шалимов: Зиньковский должен сам выбираться из ситуации в «Спартаке»

Известный российский специалист, бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о полузащитнике московского «Спартака» Антоне Зиньковском.

«Ситуация серьёзная, и выбираться из неё должен сам игрок. Надо прилагать усилия на тренировках, выгрызать своё место, возвращаться на уровень, когда Антон играл в основе — в тот период, например, когда в команде был Промес. А гадать о том, какие могут ещё причины того, что Зиньковский сел в запас, не хочу — тут тот самый случай, когда на ситуацию надо смотреть изнутри», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, 19 октября «Спартак» встречался с «Краснодаром» в матче 12-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара». В составе южан голами отметились Кевин Ленини (восьмая минута) и Виктор Са (45+1-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и теперь располагается на первой строчке.